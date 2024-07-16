وقد وضع الاتحاد في التشكيلة المثالية ليورو 2024، ياميل إلى جانب 5 لاعبين آخرين من منتخب إسبانيا.

ونال منتخب إسبانيا لكرة القدم حصة الأسد في التشكيلة المثالية الخاصة بيورو 2024 التي نشرها الاتحاد الأوروبي للعبة، حيث ضمت إلى جانب يامال 5 لاعبين آخرين.

واللاعبين الذين تم اختيارهم من منتخب اسبانيا هم الجناحان الشابان لامين جمال ونيكو وليامس الظهير الأيسر مارك كوكوريا، لاعبو الوسط فابيان رويس، داني أولمو ورودري، والجناحان الشابّان لامين جمال ونيكو وليامس.

وترك منتخب "لاروخا"، منذ فوزه افتتاحا على كرواتيا (3-0)، وصولاً إلى حسمه النهائي أمام إنكلترا (2-1)، بصمة واضحة في البطولة، فنال تقدير الاتحاد الأوروبي باختيار ستة من لاعبيه في التشكيلة.

وقدم يامال عرضا باهرا في بطولة كأس أوروبا التي أقيمت في ألمانيا، حيث حصل على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة القارية.

وقد أصبح النجم الشاب في منتخب إسبانيا أصغر لاعب يحقق لقب البطولة عبر التاريخ، بعمر 17 عاما.