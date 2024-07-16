وقال ساوثغيت في بيان: "كإنجليزي فخور، شرفت باللعب لمنتخب إنجلترا والعمل مديرا فنيا له. كان ذلك يعني كل شيء بالنسبة لي، وقد بذلت قصارى جهدي".

وأضاف "لكن الوقت قد حان للتغيير، وبداية فصل جديد.. نهائي بطولة أوروبا في برلين يوم الأحد أمام إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لمنتخب إنجلترا".

وجاءت استقالة ساوثغيت من منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا بعد ثماني سنوات في المنصب.

وكان ساوثغيت قاد المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أوروبا 2024، حيث خسر 2-1 أمام إسبانيا يوم الأحد.