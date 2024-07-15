وقد ساهم يامال (17 عاما) الذي حصل على لقب أفضل لاعب شاب في بطولة يورور 2024 في قيادة إسبانيا لحمل الكأس، كما قاد ميسي (37 عاما) منتخب الأرجنتين للحصل على لقب كوبا أمريكا.

وكان يامال قد قال في معسكر تدريبي لإسبانيا إنه "سيكون من الحلم اللعب ضد ميسي في النهائي"، وهو حلم الذي أصبح حقيقة بفضل فوز إسبانيا بكأس أوروبا والأرجنيتين بكأس أمريكا.

ومن المحتمل أن تقام النسخة الجديدة من بطولة "الفيناليسما" في يونيو 2024، حيث ينتظر أن يتفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية على تحديد المكان.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس "فيناليسما" سنة 1985 لتجمع بين بطل كوبا أمريكا والفائز باليورو، وكانت الأرجنتين قد فازت بآخر نسخة عندما التقت بإيطاليا في ملعب ويمبلي بلندن.

"ميسي الصغير"

وستكون لهذه المباراة نكهة خاصة حيث ستجمع بين ليونيل ميسي ولامين يامال، وقد تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يلتقي فيها نجما كرة القدم.

وقد أبهر يامال متتبعي كرة القدم بالمهارات الفنية العالية التي يتمتع بها وبقدرته على صنع الفارق داخل رقعة الملعب، ومساهمته في بناء الهجمات وتسجيل الأهداف.

وأطلق عشاق كرة القدم في إسبانيا على لامين عدة ألقاب من بينها "الجوهرة" و"ميسي الجديد" أو "ميسي الصغير" لتشابه أسلوبه في اللعب مع "البرغوت".

ويبدو أن مستقبل يامال سيكون واعدا لدرجة أنه بات يقارن بالعظماء، كما يعد يامال أصغر لاعب في التاريخ شارك في بطولة أمم أوروبا التي نظمت في ألمانيا.