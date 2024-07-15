وانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات "مرعبة"، لعملية التدافع من آلاف الجماهير الكولومبية، متجاوزين رجال الأمن.

وظهر البعض وهم يتعرضون للضرب، بينما سقط عدد من الجماهير وسط التدافع.

وجسدت الحالة سوء التنظيم المستمر من قبل الولايات المتحدة، للبطولة القارية، حيث سبق هذا اللقاء اعتداء من جماهير كولومبيا على عائلات لاعبي الأوروغواي في الملعب.

وكان مدرب الاوروغواي مارسيلو بيلسا، قد انتقد بشدة، التنظيم الأميركي للبطولة، السبت.

وبسبب حالات الشغب والتدافع خارج استاد "هارد روك" في ميامي، تأجلت المباراة النهائية المرتقبة 30 دقيقة.

وستواجه الأرجنتين حاملة اللقب، منتخب كولومبيا، في نهائي كوبا أميركا 2024، ويتوقع أن يمتلئ الاستاد بأكثر من 65 ألف متفرج.