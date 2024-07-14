وتعرضت شهد لهجوم واسع من الرأي العام المصري عقب حادث اصطدامها العنيف بزميلتها جنة عليوة، الذي وقع في أبريل الماضي خلال بطولة الجمهورية للدراجات.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا، السبت، بعدم أحقية مشاركة اللاعبة شهد في أي مسابقة دولية بما فيها أولمبياد باريس، في ظل إيقافها لمدة عام بموجب قرار من الاتحاد المصري للدراجات، وهو ما يتوافق مع لائحة الاتحاد الدولي للعبة.

وعقب استبعادها أعلنت شهد اعتزالها للعبة، في ظل حالة الغضب الشعبي الشديد التي واجهتها في الآونة الأخيرة، عقب اختيارها للمشاركة بالأولمبياد ثم اتهامها بسوء السلوك الذي يجب ألا يتوافق مع تمثيل مصر دوليا.

وضجت القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي بتصريحات من أطراف الأزمة، بشأن ما حدث في أبريل وما تبعه من اختيار شهد للمشاركة في أولمبياد باريس.

جنة: تعمدت إيذائي بتحريض من المدرب

واستضافت قناة "صدى البلد" المصرية اللاعبتين، حيث اتهمت جنة التي تلعب في نادي 6 أكتوبر زميلتها بتعمد إيذائها قبل نهاية السباق مما تسبب في إصابتها بفقدان مؤقت للذاكرة وكسر في الترقوة فضلا عن عدد من الكدمات وتركيب شريحة و7 مسامير في ذراعها الأيمن.

وشددت على أن "الحادث تم بشكل متعمد بتحريض من مدرب اللاعبة الذي هو نفسه مدرب منتخب مصر للعبة سباق الدراجات"، مشيرة إلى أن "ذلك يبرر دفاعه عن شهد رغم إدانتها من الحكام المراقبين للمباراة ومن الاتحاد المصري".

وتابعت أن "شهد بعد أن أسقطتها أكملت السباق بقوة ثم عادت لبيتها من دون الاطمئنان عليها وهي تعلم ما فعلته"، مؤكدة أن ناديها "تلعب جنة لنادي 6 أكتوبر" تحمل تكاليف علاجها، بينما لم تتلق أي مكالمات من مسؤولي اتحاد اللعبة.

معاقبة شهد

بعد الحادث قرر الاتحاد المصري للدراجات معاقبة شهد سعيد، مؤكدا مخالفتها للضوابط واللوائح والأعراف والأخلاق الرياضية في سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة الذي أقيم في مدينة السويس، واستبعد اللاعبة من سباق الجمهورية وألغى نتائجها مع إيقافها لمدة عام محليا وتغريمها.

وتدخل رئيس نادي 6 أكتوبر عبد اللطيف صبحي في البرنامج هاتفيا، موضحا أن السباق يتبع للأجندة الدولية وتنطبق عليه لائحة الاتحاد الدولي للدراجات، التي تقضي بإيقاف شهد دوليا وتغريما 6 آلاف فرانك سويسري، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري على تسليم الميداليات إلى لاعبي النادي والاعتذار.

وأضاف أن "المفاجأة حدثت بعد إرسال خطاب يطالب بخضوع جنة المصابة للتحقيق خلال 48 ساعة، ثم خرج المدير الفني للمنتخب يشكر شهد ويهاجم جنة في تصريحات غير مسؤولة"، وفق تعبير صبحي.

شهد تدافع عن نفسها

في المقابل، قالت شهد سعيد إنها حاولت الاعتذار كثيرا لمنافستها جنة عليوة لكن الأخيرة رفضت تماما، وأكدت شهد عدم تعمد إصابة زميلتها.

وذكرت أنها لاعبة مضمار وهي مسابقة سريعة تنتهي في ثوان، بينما مسابقة الطريق تكون طويلة 50 كيلوا متر، وعندما شعرت بالتعب ترنحت وحاولة الاستناد على عليوة ولم تسحبها، مكررة أنها "حاولت الاعتذار لها بعد الحادث وتقبيل رأسها لكن جنة رفضت ذلك وتوعدت بسجنها".

كما أكدت شهد تأهلها للأولمبياد قبل السباق المذكور، مما ينفي أي دافع لها لإصابة زميلتها.

ودخل المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات محمد إبراهيم على الخط، مشددا على أن شهد سعيد لم تقصد إيذاء عليوة، وأنه "كانت هناك محاولات للصلح لكن جنة رفضت، وسعى الاتحاد للتكفل بمصاريف علاجها إلا أنها لم تقبل بذلك أيضا".

وأعلنت شهد اعتذارها عن المشاركة في الأولمبياد واعتزالها لعبة الدراجات، في ظل ما وصفته بـ"بتحريك وسائل التواصل الاجتماعي للقرار في مصر، ورفض الناس لمشاركتها".