ويلتقي المنتخبان ليل الأحد في برلين، بنهائي مرتقب لبطولة أوروبا.

وحسب الصحيفة، فإن ساوثغيت سيدفع باللاعب لوك شو في مركز الظهير الأيسر بدلا من كيران تريبيير، لمواجهة انطلاقات ومهارات يامال، صاحب الـ17 عاما المرشح للفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وكان من المتوقع أن يكون تريبيير هو اللاعب المكلف بمراقبة يامال، إذ بدأ مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جميع مباريات إنجلترا الست في البطولة حتى الآن.

لكن كما ذكرت "ديلي تلغراف"، سيبدأ تريبيير على مقعد البدلاء أمام إسبانيا، بينما سيكلف شو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بمراقبة يامال.

تجدر الإشارة إلى أن شو لم يبدأ أي مباراة منذ فبراير الماضي، لذا فإن الصحيفة اعتبرت الدفع به أساسيا في نهائي كبير مجازفة كبيرة، لا سيما أمام لاعب مثل يامال.