وكرر ابن الـ21 عاما سيناريو 2023 حين تغلب على منافسه في النهائي لكن بخمس مجموعات، رافعا رصيده إلى 4 ألقاب في البطولات الكبرى، بينما فشل جوكوفيتش في معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر بإحراز البطولة الإنجليزية للمرة الثامنة في مسيرته.

كما فشل صاحب الـ37 عاما في الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والمحترفين، الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).

وبعد 5 أسابيع فقط على خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى، كان جوكوفيتش أمام فرصة أن يصبح أكبر متوج بتاريخ ويمبلدون في العصر الحديث للعبة، لكنه بدا عاجزا أمام منافسه الإسباني الشاب الذي أسقط الصربي.

وبدا ألكاراز متفوقا تماما على منافسه في المجموعتين الأوليين وكسر إرساله 4 مرات، قبل أن تعود الحياة إلى جوكوفيتش في المجموعة الثالثة، لكن من دون أن يكون مجهوده كافيا لفرض مجموعة رابعة.

وفرط جوكوفيتش بفرصة أن يصبح البطل الأكبر سنا في تاريخ البطولة الإنجليزية، بينما بات منافسه سادس لاعب يحرز بطولتي رولان غاروس وويمبلدون تواليا.

ومن المؤكد أن هذا الموسم أصبح للنسيان بالنسبة لجوكوفيتش، الذي كان يخوض الأحد النهائي الأول له في 2024، متأثرا بالإصابات التي عاناها.