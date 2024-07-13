وقال مصدر بالنادي إن سانشو وتن هاغ عقدا اجتماعا إيجابيا في مركز تدريب كارينغتون وقرر الاثنان إنهاء الخلاف الذي يعود للموسم الماضي.

وخاض سانشو (24 عاما) 3 مباريات فقط مع يونايتد الموسم الماضي وقضى النصف الثاني من الموسم على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند بعد توتر علاقته مع تن هاغ في سبتمبر.

وكان تن هاغ استبعد الجناح من تشكيلته خلال خسارة يونايتد 3-1 أمام أرسنال، قائلا إن أداء سانشو في التدريبات لا يضمن له مكانا في الفريق.

وهاجم سانشو على الفور المدرب على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما تن هاغ بجعله "كبش فداء".

وتم استبعاده من الفريق الأول وتدرب مع فريق الشباب في يونايتد قبل أن يعود إلى ناديه السابق دورتموند في يناير، حيث تألق خلال الفوز في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على باريس سان جرمان، ونال إشادة تن هاغ.

وخسر دورتموند أمام ريال مدريد في النهائي.

وقال تن هاغ للصحفيين بعد فوز دورتموند 1-صفر على باريس سان جرمان ذهابا في دوري أبطال أوروبا: "(سانشو) لاعب جيد للغاية...لقد أظهر سبب شراء مانشستر يونايتد له وأظهر أنه يمثل قيمة عالية لمانشستر يونايتد، وهو أمر جيد".

وتابع: "أنا سعيد من أجل جيدون، من أجل الأداء، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

ولن يسافر سانشو مع الفريق إلى النرويج للمشاركة في مباراة استعدادية للموسم الجديد ضد روزنبورغ، إذ بدأ التدريب في وقت متأخر عن لاعبين آخرين لكن مصدرا بالنادي قال إنه سيكون متاحا للاختيار بعد ذلك.