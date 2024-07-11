وقالت الشركة في بيان إن "مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد مجلس إدارة الشركة أن "الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق"

وشددت الشركة على أنها "لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".

تهديدات عبر البرنامج

وكان شوبير قد توعد في برنامجه الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت" كل من زج باسمه في قضية لاعب منتخب مصر السابق أحمد رفعت الذي تسببت وفاته بحالة من الجدل حول العوامل التي أدت لتدهور حالته الصحية، وسط اتهامات لإدارة ناديه فيوتشر بارتكاب مخالفات أدت لإصابته بضغوط نفسية مما أثر على سلامته الصحية.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير": "أول مرة سأتحدث بشكل شخصي في البرنامج، مضطر إلى ذلك، منذ أكثر من 48 ساعة، أسمع وأرى تعليقات كثيرة جدا وفيديوهات حول موضوع أحمد رفعت، ولست من النوع الذي يحب الدفاع عن نفسه لأنني لست في موضع اتهام".

وكشف أن هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد كل من تكلم عن الموضوع، واعتبر أن قضاء مصر العادل هو الفيصل.

وكان شوبير يشغل منصب نائب رئيس النادي وقت حدوث تلك الوقائع ما أدى لتوجيه أصابع الاتهام له ولكل من الرئيس السابق للنادي أحمد دياب والرئيس الحالي وليد دعبس الذي استقال بدوره من رئاسة النادي قبل يومين على خلفية تصاعد حالة الغضب في الشارع الرياضي ضد إدارة النادي.

فتح تحقيق

وكانت وزارة الشباب والرياضة في مصر، قد أعلنت التحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

وأصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قرارا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت "مودرن فيوتشر سابقا" والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ستعلن ما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات.