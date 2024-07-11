وقد عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن استغرابهم من اختيار بسبب واقعة اعتدائها على زميلة لها في سباق للدراجات.

وقبل 3 أشهر انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شهد سعيد بإسقاط زميلتها جنة عليوة لمنعها من الدخول في المركز الثالث في سباق بطولة الجمهورية وانتزاع الميدالية البرونزية بدلا منها.

وقد تسبب الاعتداء حينها في إصابة جنة عليوة بكسور في أنحاء مختلفة من جسمها وارتجاجا في المخ.

وبعد الواقعة اتخذ الاتحاد المصري للدراجة قرارا بوقف شهد سعيد لمدة سنة وإبعادها عن المنافسات الرياضية.

كما لجأت أخت الضحية جنة عليوة إلى القضاء وقدمت بلاغا ضد سعيد بتهمة محاولة القتل ليتم اعتقالها وعرضها على النيابة العامة قبل إخلاء سبيلها.

مراجعة القرار

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة شهد سعيد والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة بتقديم تقرير في الموضوع، ومراعاة كافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وأخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.