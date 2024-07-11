ونشر ستارمر على حسابه الشخصي، فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنجلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".

وعلق ستارمر: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنجلترا".

وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

وانتصر المنتخب الإنجليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الاحد المقبل.

ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.