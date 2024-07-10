وكان من المتوقع أن يصل أكثر من 100 ألف مشجع لكرة القدم، معظمهم هولنديون والعديد منهم بدون تذاكر، إلى مدينة دورتموند قبل المباراة.

وقالت وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة، التي تتعامل مع أعمال العنف في كرة القدم في بيان: "نحن على علم ببعض التقارير والمقاطع المسجلة المصوة المتداولة عن فوضى في دورتموند. ويبدو أن هناك عدة حالات لمشجعين هولنديين يهاجمون مشجعي إنجلترا في الحانات ويحاولون سرقة الأعلام".

وتابع البيان "ندرك أن هذا أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة. كما ندرك أيضا أنه بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشجعين الهولنديين الذين يتواجدون هناك للاستمتاع بالمباراة، هناك مجموعات من المشجعين الخطرين الذين يسافرون إلى دورتموند من هولندا.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأشخاص الذين يرتدون ملابس بلون هولندا وهم يلقون كراسي عبر منطقة جلوس خارج حانة، بينما احتمت مجموعة أخرى بالداخل.

وقالت الشرطة المحلية في دورتموند، إن اشتباكا وقع بين مجموعتين من في مطعم تم التراشق بأغراض خلاله، مضيفة أن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا بجروح.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الهولندي، مساء الأربعاء، في مواجهة توصف بـ "النارية" ضمن منافسات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.