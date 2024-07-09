وأدرك النجم المراهق التعادل لمنتخب "لا روخا" أمام فرنسا 1-1، الثلاثاء، في نصف النهائي من البطولة المقامة في ألمانيا.

وجاء هدف جمال من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا، لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك في الدقيقة 21، ردا على هدف المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني (9).

وبعدها بدقائق زاد داني أولمو الغلة بالهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا 2-1.

وحطم جمال الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما)، الذي حققه في كأس أوروبا 2004.