وأصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت "مودرن فيوتشر سابقا" والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ستعلن ما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات.

ماذا حدث لأحمد رفعت؟

رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر.

أعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل.

فوجئ المصريون صباح السبت بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة يوم الجمعة.

وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب أزمة نفسية للاعب كانت أحد أسباب وفاته.

أحمد رفعت في سطور