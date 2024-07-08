وتناولت تقارير رياضية تأثير القناع الذي يرتديه مبابي على أدائه، كونه يحدّ من رؤيته، الأمر الذي جعل رصيده التهديفي في بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا هدفا وحيدا.

وعن تأثير القناع على الأداء في أرضية الملعب، قال مواني إنه وزملاءه في المنتخب جربوا القناع في التدريبات، مضيفا: "لا ترى شيئا حقا... لا شيء".

وأشاد مواني في مؤتمر صحفي بقاعدة تدريب فرنسا في بادربورن بألمانيا بمهارات مبابي، مضيفا أنه "لا يزال هناك وقت له ليحدث الفارق في يورو 2024".

وأضاف: "لديه موهبة قيادة الفريق والمجموعة. ويقدم الأفكار والنصائح للاعبين"، حسبما ذكرت "فوكس سبورتس".

وتابع قائلا: "عندما لا يسجل، تكون على عاتقنا مهمة مساعدته. المنافسة لم تنته بعد. بصرف النظر عن أنفه الصغير المكسور، فهو بخير بدنيا".