وأكد سينا البالغ من العمر 47 عامًا، أن آخر منافساته ستكون في عام 2025، وذلك خلال حدث "المال في البنك" في تورونتو، كندا.

وقد أعرب نجم المصارعة عن امتنانه للجمهور الذي دعمه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين، والتي شهدت تحقيقه لقب بطل العالم 16 مرة.

وبعد إعلانه ظلت الجماهير تردد هتافات "شكراً لك سينا". وقال المصارع الأميركي ​​للجماهير: "شكراً لكم على السماح لي باللعب لسنوات عديدة".

جون سينا، الذي انضم إلى WWE في عام 2001، ليس مجرد مصارع محترف، بل هو أيضًا ممثل شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك "The Marine" و "Trainwreck" و "The Suicide Squad" و "Fast and Furious 9" و "Peacemaker".

بالإضافة إلى مسيرته الفنية، يحمل سينا الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكثر المشاهير تحقيقًا لأمنيات الأطفال المرضى من خلال مؤسسة Make-A-Wish. وقد حقق أمنيته رقم 650 في يوليو 2022، ويعتبر رمزًا للأمل والإلهام للعديد من الأطفال حول العالم.