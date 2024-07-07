وأنقذ سيرجيو روشيت أول ركلة ترجيح للبرازيل والتي نفذها إيدر ميليتاو بينما اصطدمت تسديدة البرازيلي دوغلاس لويس بالقائم.

وتصدي حارس البرازيل أليسون بيكر بنجاح لكرة خوسيه خيمنيز لكن مانويل أوغارتي سجل الركلة الحاسمة لتحقق أوروغواي الفوز وتضمن الاستمرار في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة.

وخلال الوقت الأصلي الذي قاتل فيه الفريقان بشراسة والذي شهد 41 مخالفة أهدر داروين نونيز لاعب أوروغواي أفضل فرصة من مدى قريب بينما نجح حارس أوروغواي سيرجيو روشيت في التصدي لكرة من قائد البرازيل رافينيا بعد هجمة مرتدة.

ولعبت أورغواي بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد ناهيتان نانديز بسبب خشونته تجاه رودريغو لكن البرازيل لم تتمكن من الاستفادة من النقص العددي للمنافس ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة.

كولومبيا تسحق بنما

في مباراة أخرى، أحرز جيمس رودريغيز هدفا وأسهم في صنع هدفين آخرين بينما سحقت كولومبيا منتخب بنما 5-صفر في ملعب "ستيت فارم" في غلينديل بولاية أريزونا الأميركية صباح اليوم الأحد لتصعد لقبل نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتأهل فيها كولومبيا لقبل نهائي البطولة في 4 نسخ وستلتقي مع أوروغواي.

وتفوق المهاجم خون كوردوبا على مراقبه وأحرز هدفا من ركلة ركنية ليمنح كولومبيا التقدم في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل القائد رودريغيز هدفا من ركلة جزاء بعد مخالفة أرتكبها حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا ضد خون أرياس.

وفي الدقيقة 41 نفذ رودريغيز ركلة حرة لتصل الكرة إلى لويس دياز الذي سدد في شباك موسكيرا من حافة منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة كولومبيا على المباراة رغم أنها خففت الضغط قليلا عن بنما بعد تقدمها الكبير لكنها أضافت الهدف الرابع في الدقيقة 70 من تسديدة بعيدة المدى من ريتشارد ريوس.

وظهر تعثر بنما جليا عندما ارتكب مدافعها خوسيه كوردوبا مخالفة واضحة ضد سانتياغو أرياس داخل منطقة الجزاء لتحصل كولومبيا على ركلة جزاء مستحقة في الوقت بدل الضائع ونفذها بنجاح البديل ميغيل بورخا مباشرة قبل صفارة النهاية.

وعزز هذا الفوز مسيرة كولومبيا الخالية من الهزيمة إلى 27 مباراة منذ هزيمتها الأخيرة (1-صفر) والتي كانت أمام الأرجنتين في فبراير 2022.