السبت، انتصر المنتخب الإنجليزي على نظيره السويسري، بركلات الترجيح، وكان حارس المرمى جوردان بيكفورد نجم الركلات، بتصديه لركلة واحدة، كما نجح بالقفز في جهة الكرة الصحيحة في معظم الكرات الأخرى التي دخلت.

وأظهرت لقطات خاصة، حمل الحارس الإنجليزي بيكفورد، قنينة مياه، كتب عليها بدقة، تقنية وجهة التصدي لكل ركلة من لاعبي منتخب سويسرا.

وبالفعل، كتب على القنينة، أن بيكفورد يجب أن يقفز لجهة اليسار، عند تنفيذ مدافع سويسرا مانويل أكانجي للكرة، وهو ما حصل، حيث قفز بيكفورد لليسار، وتصدى لركلة أكانجي، وقاد إنجلترا لنصف نهائي بطولة اليورو.

وأثار اعتماد بيكفورد على القنينة الجدل، واعتبر البعض الحالة "بالغش"، بسبب اعتماد الحارس على المعلومات والبيانات المكثفة من قبل الطاقم التدريبي، للتصدي، عوضا عن الاعتماد على حدسه الخاص.

أما نسبة أخرى من المشجعين، فاعتبرت الأمر اجتهادا عادلا من طاقم المنتخب الإنجليزي.