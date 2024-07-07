وستشهد البطولة مواجهتين من الوزن الثقيل، في نصف النهائي، الذي يضم منتخبات فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا.

مباريات دور نصف النهائي

فرنسا ضد إسبانيا في مدينة ميونيخ.

إنجلترا ضد هولندا في مدينة دورتموند.

مواعيد المواجهات

ستقام مباراة فرنسا وإسبانيا الثلاثاء 9 يوليو.

ستقام مباراة إنجلترا وهولندا الأربعاء 10 يوليو.

كلا المواجهتين ستقامان في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.