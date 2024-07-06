وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب الأسود الثلاثة.

وتأهلت إنجلترا إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلبت 5-3 على سويسرا بركلات الترجيح.

وتقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 75 ثم تعادلت إنجلترا عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 80، واستمر التعادل حتى النهاية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل لإنجلترا من ركلات الترجيح كول بالمر وجود بلينغهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترينت ألكسندر أرنولد، ولم يهدر الفريق أي ركلة.

وعلى الجانب الآخر، سجل لسويسرا فابيان شير وشيردان شاكيري وزكي أمدوني بينما أهدر مانويل أكانجي (تصدى لها الحارس).

وتلتقي إنجلترا الأربعاء المقبل مع هولندا أو تركيا اللتين تلتقيان لاحقا في برلين.