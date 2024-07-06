وخرج بيدري من الملعب باكيا في الدقيقة الثامنة من مباراة ربع النهائي التي أقيمت يوم الجمعة ضد ألمانيا، والتي فازت بها إسبانيا بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي.

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، إنه كان يجب طرد كروس، الذي كان يلعب المباراة الأخيرة في مسيرته اللامعة، لكنه لم يحصل حتى على بطاقة صفراء.

من جانبه، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن بيدري يعاني من "التواء من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى".

كان بيدري لاعبا أساسيا في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث شارك أساسيا في أربع من مباريات إسبانيا الخمس، ولم يغب إلا عن المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد ألبانيا، عندما ضمنت إسبانيا بالفعل تصدر المجموعة الثانية.

وكان كروس أعلن اعتزاله عندما تنتهي رحلة ألمانيا في البطولة. ونشر كروس، الفائز بكأس العالم 2014، منشورا مطولا على إنستغرام، وقال في النهاية إنه "من المهم " باللغاية" لنسبة له أن يعتذر.

وكتب يقول " أسف، وأتمنى الشفاء العاجل لبيدري. من الواضح أنه لم يكن في نيتي أن أؤذيك. أتمنى لك الشفاء العاجل وكل التوفيق. أنت لاعب عظيم".