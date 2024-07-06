وعبر صورة نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماع، نعى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وفاة أحمد رفعت. وزيل الصورة بتعليق: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

ونشر لاعب الأهلي والمنتخب عمر كمال عبد الواحد، صورة لأحمد رفعت عبر حسابه بمنصة فيسبوك، مُذيلاً إياها بتعليق:"يا وجع قلبي عليك يا اخويا و صاحبي وعشرة عمري، أنا مش مصدق و مش مستوعب بس مش هقول غير ماتغلاش على اللي خلقك هو أرحم بيك من أي حاجة وحشة شوفتها".

ونشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي المصري، صورة على إنستغرام، مدوناً:"لا إله إلا الله الواحد مش مصدق ربنا يرحمك ياحبيبي ويجعل مثواك الجنة ويجعل مرضك شفيع ليك يوم القيامة".

ونعى نجم الأهلي المصري محمود كهربا وفاة لاعب مودرن سبورت على حساباته بمواقع التواصل.

وكتب كهربا عبر حساباته بمواقع التواصل "لا حول ولا قوة إلا بالله، ايه وجع القلب ده، ما تتعزش على اللي خلقك ربنا يرحمك يا رفعت يارب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك وشفيع لك ويصبر أهلك، ويصبرنا كلنا يا رب على فراقك صدمة كبيرة أوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب، وكأنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا يا أحمد، ربنا يثبتك عند السؤال ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب اللهم آمين".

تفاصيل الوفاة

وكان أحمد رفعت، البالغ من العمر 30 عاما، قد تعرض لتوقف في عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبا خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم إنقاذه وإعادته إلى الحياة.

وآنذاك، كشفت المستشفى في بيان رسمي: "حضر اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.. حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".

وأضاف البيان: "أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الاصطناعي وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج".

واليوم، أعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي وفاة رفعت "إثر تدهور حاد في حالته الصحية"، بعد رحلة صراع طويلة مع المضاعفات الصحية التي نتجت عن الأزمة القلبية.

يذكر أن رفعت لعب لعدة أندية مصرية بارزة، منها إنبي والزمالك والمصري، كما مثل المنتخب المصري في 7 مباريات دولية.