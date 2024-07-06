وكان أحمد رفعت، البالغ من العمر 30 عاما، قد تعرض لتوقف في عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبا خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم إنقاذه وإعادته إلى الحياة.

وآنذاك، كشفت المستشفى في بيان رسمي: "حضر اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.. حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".

وأضاف البيان: "أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الاصطناعي وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج".

واليوم، أعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي وفاة رفعت "إثر تدهور حاد في حالته الصحية"، بعد رحلة صراع طويلة مع المضاعفات الصحية التي نتجت عن الأزمة القلبية.

يذكر أن رفعت لعب لعدة أندية مصرية بارزة، منها إنبي والزمالك والمصري، كما مثل المنتخب المصري في 7 مباريات دولية.

سقط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر مغشيا عليه، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام مضيفه الاتحاد السكندري في الدوري المصري، الإثنين.

وأنهى حكم اللقاء إبراهيم محمد المباراة قبل دقائق من نهايتها، بعد سقوط لاعب منتخب مصر السابق.