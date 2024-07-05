وودع أصحاب الأرض البطولة على يد الإسبان، مما يعني عمليا نهاية مسيرة كروس في عالم كرة القدم، إذ سبق أن أعلن اعتزاله اللعبة بعد نهاية البطولة.

وقال كروس عقب نهاية المباراة المثيرة: "وضعنا كل شيء، أن نخسر بعدما كنا قريبين جدا أمر مؤلم. يمكننا جميعا الشعور بالفخر لما فعلناه".

وأضاف اللاعب الذي ترك بصمة واضحة مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده: "أنا سعيد جدا لأنني ساعدت. أعتقد أننا منحنا الكرة الألمانية الأمل مجددا وكنا أفضل مع تقدم الأمور".

وأردف: "أعتقد أن الفريق سينجح في المستقبل، لكنني اليوم حزين للغاية لأننا كنا نتمنى البقاء في البطولة لفترة أطول".

وخطف المهاجم البديل ميكل ميرينو الأضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل لمنتخب إسبانيا على ألمانيا 2-1، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وأشار بعد نهاية اللقاء إلى أنها "لحظة استثنائية".

افتتح البديل داني أولمو التسجيل لإسبانيا (51)، قبل أن تعادل ألمانيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر البديل الآخر فلوريان فيرتس (89)، إلا أن كلمة الفصل كانت لميرينو (120).

وقال ميرينو: "حسنا، أنا كالميت حقا. الأدرينالين يؤثر عليّ الآن. لقد كانت لحظة استثنائية".

وتابع: "المباراة التي كنا ننتظرها جميعا، بين اثنين من أفضل المنتخبات في العالم. يمكن أن تكون نهائي كأس العالم أو نهائي يورو، جميع الذين شاركوا من مقاعد البدلاء لديهم مستوى عال للغاية. لقد أظهرنا أننا نملك فريقا رائعا".

كما علق البديل الآخر أولمو صاحب الهدف الأول لإسبانيا والتمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف الفوز: "مرهق للغاية حقا. إنه مصدر فخر، ما هذا الفريق الرائع الذي نملكه؟ وكيف قاتلنا حتى النهاية؟ إنه أمر مذهل. تغمرني سعادة كبيرة".

وأشار الحارس الإسباني أوناي سيمون الذي قدم مباراة كبيرة، إلى أن "ما حققناه تاريخي. الفوز بهذه المباراة هو أشبه بنهائي اليورو. احتفلنا، والآن علينا أن نتعافى لأننا سنخوض الدور نصف النهائي بعد 4 أيام".

وتستعد إسبانيا لمباراة قمة أخرى، إذ تواجه في المربع الذهبي الفائز من البرتغال وفرنسا.