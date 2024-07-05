وفازت إسبانيا بنتيجة 2-1، عندما سجلت هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وسجل ميكل ميرينو هدفا في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا الفوز المثير.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح، بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى، مستغلا عرضية داني أولمو.

وبعد شوط أول من دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني.

وأدرك فلوريان فيرتس التعادل لألمانيا قبيل نهاية الوقت الأصلي.

وتلتقي إسبانيا في قبل النهائي الفائز من لقاء البرتغال وفرنسا، الذي يقام في وقت لاحق من الجمعة.