وسحبت القرعة الخميس في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

ووقعت تونس وجزر القمر في المجموعة الأولى، بينما تواجدت مصر إلى جانب موريتانيا في المجموعة الثالثة من التصفيات.

وكان من المقرر إقامة هذه النسخة في يونيو ويوليو 2025، لكنها أجلت لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.

وقسم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، بحيث تنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.

وفيما يلي تقسيم مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025: