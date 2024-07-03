وتفوقت النمسا في الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة كما تفوقت في الجانب الهجومي والتسديدات لكن تركيا كانت الأكثر استغلالا للفرص وحافظت على تقدمها بالصمود أمام الضغط الهجومي الشرس للنمسا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في لايبزيغ.

وجاء هدفا تركيا إثر ركلتين ركنيتين من أردا غولر، وسجلهما لاعب قلب الدفاع ديميرال في الدقيقتين الأولى و59، ثم ردت النمسا بهدف وحيد سجله البديل ميخائيل غريغوريتش في الدقيقة 66.

تصريحات مدربي الفريقين بعد اللقاء

قال فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا:

- كانت مباراة مهمة للغاية. فقد استعرضنا فيها روح الفريق منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة.

- هذه نتيجة تاريخية. لقد ضاهينا منتخب عام 2008 من حيث الانتصارات. هذا مهم للغاية. نحن نتقدم خطوة بخطوة.

مدرب النمسا رالف رانغنيك قال:

- لم يحالفنا الحظ بالشكل المطلوب.

- أعتقد أنه لو امتدت المباراة إلى وقت إضافي، لأتيحت لنا فرصة الفوز.

- الأتراك كانوا مرهقين في النهاية، وكانت لنا أفضلية من الناحية البدنية.

- الفريق حاول بشتى الطرق، وقد سجلنا، وأتيحت لنا الفرص، لكن الأمور تكون صعبة عندما تواجه غوردون بانكس في المرمى، وذلك في إشارة إلى حارس إنجلترا الراحل الذي تصدى لمحاولة خطيرة ليحرم الأسطورة بيليه من التسجيل للبرازيل في كأس العالم 1970 والتي وصفت فيما بعد "بإنقاذ القرن".

وتلتقي تركيا في دور الثمانية يوم السبت المقبل في برلين مع هولندا التي تأهلت بالفوز 3-صفر على رومانيا في وقت سابق من يوم الثلاثاء.