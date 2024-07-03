وتفوقت النمسا في الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة كما تفوقت في الجانب الهجومي والتسديدات لكن تركيا كانت الأكثر استغلالا للفرص وحافظت على تقدمها بالصمود أمام الضغط الهجومي الشرس للنمسا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في لايبزيغ.

وجاء هدفا تركيا إثر ركلتين ركنيتين من أردا جولر، وسجلهما ميريه ديميرال في الدقيقتين الأولى و59، ثم ردت النمسا بهدف وحيد سجله ميخائيل غريغوريتش في الدقيقة 66.

وتلتقي تركيا في دور الثمانية يوم السبت المقبل في برلين مع هولندا التي تأهلت بالفوز 3-صفر على رومانيا في وقت سابق من يوم الثلاثاء.