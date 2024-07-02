وبعد انتصار ألمانيا على الدنمارك في دور الـ16 في يورو 2024، صرح روديغر الذي نال على جائزة أفضل لاعب في المباراة قائلا: "ما أنتقده في منتخبنا هو عدم ’قتلنا‘ للدنماركيين في وقت أبكر من المباراة".

المصطلح الكروي "قتل" يدل على إنهاء آمال الخصم، وهو ما قصده روديغر.

لكن كلمات روديغر أثارت الجدل، خاصة لدى أنصار اليمين في ألمانيا، وعلق البعض إن كلمات روديغر "غير موفقة"، واستخدم البعض عبارة "اختيار سيء للكلمات" من جانب المدافع الألماني، وفقا لموقع "دويشه فيله".

وكان روديغر سبب انتقاد كبير من اليمينيين، بسبب نشره صورا له في رمضان وفي الحج، معتبريه يروج للأفكار الإسلامية المتشددة.

ومن ناحية أخرى، دافع البعض عن روديغر، معتبرين أن المصطلح يستخدم بشكل عادي في عالم الرياضة، وخاصة باللغة الإنجليزية، وأن الهجوم على روديغر "أساسه عنصري"، بسبب "لون بشرته وديانته".