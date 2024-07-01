وفي مباراة وصفت "بالأقل إثارة" في البطولة، من قبل بعض المتابعين على وسائل التواصل، ساد الحذر على اللقاء الذي جمع فرنسا وبلجيكا في دوسلدورف.

وبعد محاولات خجولة من الفريقين، نجحت فرنسا في خطف الفوز، في الدقيقة 85، بعد أن ارتطمت تسديدة المهاجم كولو مواني بقدم مدافع بلجيكا يان فيرتونغن، لتخدع الحارس وتدخل الشباك.

وحافظت فرنسا على هذا الهدف الوحيد، لتحسم تأهلها بصعوبة نحو ربع النهائي.

وتواصل انتقاد منتخب فرنسا المدجج بالنجوم، من قبل المتابعين، وذلك بسبب الأداء الخجول "للديوك" خلال البطولة.

وسيواجه المنتخب الفرنسي، الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا، في ربع نهائي البطولة، مساء الجمعة المقبل.