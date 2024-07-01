ورصد موقع ليفربول حياة كلوب "بعد ليفربول"، في الأشهر الأولى منذ رحيله عن تدريب النادي الإنجليزي بعد قرابة 8 أعوام درب فيها "الريدز"، شملت تحقيق إنجازات، والتعرض لإحباطات.

حياة كلوب بعد ليفربول

وقال الموقع إن حياة كلوب "في التقاعد" تمثلت بعدة مراحل:

الأولى كانت حضوره لحفلة المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت، على استاد أنفيلد المخصص لنادي ليفربول.

بعدها توجه كلوب إلى بلاده ألمانيا، حيث ظهر وهو يساند منتخب بلاده ألمانيا في بطولة "يورو 2024".

سافر بعدها إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث اقتنى مؤخرا قصرا فارها بقيمة 4.3 مليون دولار، على الجزيرة، له ولزوجته.

كما حضر كلوب بطولة مايوركا للتنس، وقام بممارسة لعبة التنس هو بنفسه في مايوركا.

وعلق كلوب لموقع ليفربول: "أعشق كل شيء في جزيرة مايوركا، ولكنني لم أقطن هنا مدة كافية. لا زلنا نكتشف المكان ونقرر أكثر الأشياء المفضلة لدينا في مايوركا".