وبدا المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو غاضبا، في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة الأخيرة للمنتخب.

وانتقد تيديسكو سوء التنظيم، وتأخير وصول حافلة منتخب بلاده لملعب المباراة.

غضب مدرب "الشياطين"

وقال تيديسكو: "استغرقت رحلتنا من الفندق للملعب ساعة كاملة، بالرغم من مرافقة الشرطة الألمانية لنا".

وأضاف: "الشوارع كانت خالية تماما، لكن الحافة استمرت بالقيادة بسرعة 20 كم في الساعة بشكل لا يصدق. لقد توقفنا عند كل إشارة حمراء، بالرغم من مرافقة الشرطة لنا".

وأشار بغضب: "عندما وصلنا، لم أستطع الحديث مع فريقي سوى دقيقتين، واضررنا لتقليص وقت الإحماء قبل اللقاء".

تعادلت بلجيكا باللقاء مع أوكرانيا بنتيجة 0-0، واضطرت القبول بالمركز الثاني في المجموعة، مما يعني مواجهة منتخب فرنسا المرشح مساء الإثنين.