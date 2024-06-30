اعتاد الهداف التاريخي لإنجلترا على حفظ أفضل ما لديه في المراحل المتأخرة وهو يهدف إلى مواصلة هذا النهج يوم الأحد ضد سلوفاكيا في دور الـ16.

سجل كين ستة أهداف في آخر ست مباريات له في مراحل خروج المغلوب في بطولة أوروبا وكأس العالم.

وقال قائد منتخب إنجلترا السبت "هذه بطولة لكرة القدم. بطبيعة الحال، تصبح أقوى جسديا وأكثر ذكاء كلما لعبت المزيد من المباريات. يصل الكثير من اللاعبين إلى ذروة ذكائهم في مرحلة خروج المغلوب".

وبالمقارنة مع البطولات الأخيرة، فإن كين متقدم بالفعل على موعده المقرر مع التألق بعد تسجيله الهدف رقم 64 لإنجلترا في التعادل 1-1 مع الدنمارك خلال دور المجموعات.

وكان النجم الإنجليزي قد فشل في التسجيل في المرحلة نفسها من بطولة كأس أمم أوروبا الماضية (يورو 2021) وكأس العالم عام 2022.

وأتبع ذلك بتسجيل أربعة أهداف في مرحلة خروج المغلوب من يورو 2021 ليساعد إنجلترا في الوصول إلى النهائي، وسجل هدفين آخرين في دور الـ16 وربع نهائي كأس العالم في قطر.

وحول مرحلة خروج المغلوب قال كين: "المرحلة لها منظور مختلف عن دور المجموعات. لقد تعاملنا مع ذلك بشكل جيد في الماضي والآن حان الوقت لفعل ذلك مرة أخرى. كوني مهاجما في الفريق، قطعا أريد تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على التأهل".