واستحقت سويسرا تماما بلوغها ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، بعدما كانت الأفضل بشكل كبير طيلة فترات اللقاء الذي حسمته بهدفين رائعين لريمو فرويلر (37) وروبن فارغاس (46).

وأنهى فرويلر هجمة سويسرية منظمة بتسديدة يسارية، سكنت شباك الحارس جانلويجي دوناروما.

وبعد ثوان من انطلاقة شوط المباراة الثاني، باغت فارغاس دوناروما بتسديدة متقنة، سكنت مقص مرمى إيطاليا.

وعلى غرار ما قدمته في دور المجموعات، بدت إيطاليا مع مدربها الجديد لوتشانو سباليتي غير قادرة على مجاراة المنافس، ليكون الدور ثمن النهائي أسوأ نتيجة لها في النهائيات القارية منذ خروجها من دور المجموعات عام 2004.

وتلقت إيطاليا هزيمتها الأولى أمام سويسرا منذ عام 1993، في تصفيات المونديال الذي أقيم بعدها بعام.

وتلتقي سويسرا في ربع النهائي الفائز من مواجهتي المنتخبين الإنجليزي والسلوفاكي الأحد، مع طموح بلوغ دور الأربعة لأول مرة لها في سادس مشاركة لها.