وأصيب المهاجم الفذ مبابي، الذي انتقل لريال مدريد الإسباني بعد انتهاء ارتباطه بباريس سان جيرمان الفرنسي، بكسر في أنفه خلال فوز فرنسا على النمسا 1-صفر في المباراة الافتتاحية، وغاب عن التعادل السلبي مع هولندا.

ولم تسجل فرنسا أي هدف في البطولة، وضمنت الفوز على النمسا بهدف عكسي سجله أحد لاعبي الفريق المنافس.

وقد تتوقف آمال الفريق في انتزاع صدارة المجموعة الرابعة من هولندا ليس فقط على الفوز على بولندا، ولكن أيضا على عدد الأهداف التي سيسجلها الفريق، مما يضع تعافي مبابي في دائرة الضوء.

وردّ ديشان على الصحفيين عندما سُئل عما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي سجل 47 هدفا في 80 مباراة مع فرنسا، على استعداد للعودة إلى الملعب قائلا: "إنه يتحسن يوما بعد يوم".

وأضاف "لن أنكر أنه حريص على اللعب مثلما كان متحمسا للعب ضد هولندا".

وتابع ديشان موضحا أن كدمات مبابي قلّت مما سهل عليه الاعتياد على ارتداء القناع الواقي حتى لو أعاق الرؤية بعض الشيء.

وشارك مبابي في مباراة تدريبية يوم السبت الماضي ثم تدرب بعدها.

وفي حديثه للصحفيين قبل ديشان، كان لاعب خط وسط فرنسا نغولو كانتي قد ألمح إلى أن مبابي قد يعود ضد بولندا، وهي مباراة تحتاج فرنسا للفوز بها للتفوق على هولندا واقتناص صدارة المجموعة.

وأوضح كانتي "في حال عودة كيليان، أعتقد أن ذلك يمكن أن يساعدنا على التسجيل والفوز. من الواضح أن عودة كيليان ستشكل إضافة كبيرة".

وكانت بولندا أول فريق يفشل في التأهل لأدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا الحالية بعد خسارتها في أول مباراتين لها في دور المجموعات.

وفي نفس وقت مباراة فرنسا وبولندا، تواجه هولندا منتخب النمسا الأكثر تألقا والذي يأمل في احتلال المركزين الأول أو الثاني في المجموعة.

وتملك فرنسا وهولندا أربع نقاط لكل منهما وتتقدم هولندا بفارق الأهداف المسجلة.

وعن المباراة اليوم، قال ديشان "كلما زاد عدد الأهداف التي نسجلها، كلما زاد احتمال حصولنا على المركز الأول".

وسيواجه متصدر المجموعة الرابعة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، وهو المركز الذي تحتله تركيا الآن، بينما سيواجه الوصيف من سيحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي تضم رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا ولكل منهم ثلاث نقاط.

واحتلت فرنسا صدارة مجموعاتها في جميع البطولات الخمس الكبرى السابقة تحت قيادة ديشان، منها ثلاث نسخ لكأس العالم إضافة لمشاركتين في بطولة أوروبا.