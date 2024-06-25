وكانت كرواتيا في طريقها لثمن النهائي ووضع إيطاليا على لائحة الانتظار عندما تقدمت بهدف قائدها المخضرم لوكا مودريتش (55)، لكن حاملة اللقب خطفت هدف الفوز في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل مهاجم لاتسيو ماتيا زكانيي.

وضمنت ايطاليا وصافة المجموعة برصيد أربع نقاط خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة بفوزها على ألبانيا 1-0.

وضربت إيطاليا موعدا مع سويسرا في الدور المقبل، فيما رفعت كرواتيا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث وباتت على مشارف الإقصاء.

وكانت إيطاليا بحاجة للتعادل لضمان مواصلة حملة الدفاع عن لقبها ونجحت في مسعاها، فيما كانت كرواتيا بحاجة إلى الفوز لتفادي الدخول في حسابات أفضل ثوالث في المجموعات الست والخروج من الدور الأول للكأس القارية للمرة الأولى منذ 2012 والدور الاول لبطولة كبرى منذ مونديال 2014.

وأجرى مدرب إيطاليا لوتشانو سباليتي 3 تبديلات على تشكيلته التي سقطت أمام إسبانيا في الجولة الثانية، فدفع بمدافع إنتر ماتيو دارميان ومهاجمي نابولي جاكومو راسبادوري وجنوى ماتيو ريتيغي مكان جناح يوفنتوس فيديريكو كييزا ومهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا ولاعب وسط إنتر دافيدي فراتيزي.

وفي المقابل، قام مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش بأربعة تغييرات على تشكيلته التي سقطت في فخ التعادل أمام ألبانيا 2-2، فدفع بمدافعي ليتشي الإيطالي مارين بونغراتشيتش وباير ليفركوزن الألماني يوسيب ستانيشيتش ومهاجم أتالانتا الإيطالي ماريو باشاليتش ولاعب وسط سالزبورغ النمسوي لوكا سوتشيتش على حساب إيفان بيريشيتش (هايدوك سبليت) ويوسيب يورانوفيتش (أونيون برلين) وبرونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب) ولوفرو ماير (فولفسبورغ).

وكانت كرواتيا صاحبة الاستحواذ في بداية المباراة وكادت تفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة قوية لسوسيتش بيسراه من 27 مترا أبعدها جانلويجي دوناروما بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (5).

وانتظرت إيطاليا الدقيقة 21 لتهديد مرمى كرواتيا برأسية ريتيغي من مسافة قريبة إثر تمريرة من كالافيوري ارتطمت برأس المدافع يوشكو غفارديول ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

واستلمت إيطاليا زمام المبادرة بعد الفرصة وأنقذ المدافع مارين بونغراتشيتش مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لريتيغي من نقطة الجزاء وتحولت إلى ركنية (23).

وتابع ليفاكوفيتش تألقه وأبعد رأسية لقطب الدفاع أليساندرو باستوني من مسافة قريبة إثر تمريرة لنيكولو باريلا وأبعدها إلى ركنية (27).

وجرب لورنتسو بيليغريني حظه بتسديدة زاحفة خادعة من داخل المنطقة تصدى لها ليفاكوفيتش (36).

وأجرى مدربا كرواتيا وإيطاليا تبديلا مطلع الشوط الثاني فدفع داليتش بأنتي بوديمير مكان باشاليتش، وسباليتي بفراتيزي مكان بيليغريني.

واندفعت كرواتيا بقوة مطلع الشوط الثاني وحصلت على ركلة جزاء عندما سدد أندري كراماريتش كرة من داخل المنطقة لمست يد فراتيزي أكدها حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" فانبرى لها القائد مودريتش لكن دوناروما تصدى لها ببراعة (54).

وعوَّض مودريتش بعد دقيقة واحدة عندما استغل كرة مرتدة من الحارس دوناروما إثر تصديه لكرة من مسافة قريبة لبوديمير فتهيأت أمام القائد الذي تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (55).

وبات مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في كأس أوروبا بعمر 38 عاما و289 يوما ماحيا الرقم القياسي السابق لمهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما.

ودفع سباليتي بكييزا مباشرة بعد الهدف مكان دي ماركو (57).

وكاد باستوني يدرك التعادل برأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (62).

ولعب سباليتي ورقة سكاماكا مكان راسبادوري (75)، ومن بعده نيكولو فاجولي وزكانيي مكان جورجينيو ودارميان (82).

ونجح زكانيي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما تلقى كرة من كالافيوري داخل المنطقة فسددها بروعة بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ليفاكوفيتش.