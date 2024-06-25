وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 9 نقاط مقابل نقطة واحدة لألبانيا.

وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي الأحد المقبل مع ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

وبعد أن ضمن منتخب بلاده التأهل وصدارة المجموعة، قام مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بإجراء 10 تبديلات على تشكيلته الأساسية ولم يبق إلا على مدافع النصر السعودي أيمريك لابورت.

أما أبرز المشاركين فكان مهاجم ريال مدريد خوسيلو وجناح لايبزيغ الألماني داني أولمو، في حين حمل خيسوس نافس شارة القائد بدلا من الفارو موراتا الذي جلس على دكة البدلاء.

وبات نافاس بعمر 38 عاما و216 يوما، أكبر لاعب يدافع عن منتخب إسبانيا في بطولة كبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس السابق سانتياغو كانيساريس (36 عاما و248 يوما) في المباراة ضد السعودية في مونديال ألمانيا عام 2006، وذلك حسب وكالة "أوبتا" للإحصائيات.

في المقابل، غاب عن صفوف ألبانيا مهاجمها ميرليند داكو الذي أوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في الجولة الثانية.

وكانت أولى الفرص إسبانية برأسية ميغيل ميرينو تصدى لها الحارس الألباني (10)، ثم تابع خوسيلو رأسية فوق العارضة (12).

وكانت الفرصة الثالثة ثابتة عندما مرر أولمو كرة أمامية رائعة باتجاه توريس الذي تابعها بيسراه زاحفة بعيدا عن متناول الحارس الألباني ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (13).

واستمرت المحاولات الإسبانية ومرر أليكس غريمالدو كرة عرضية رائعة سددها توريس برأسه لكن فوق العارضة (40).

وانتظرت ألبانيا الدقيقة الأخيرة لكي تسدد للمرة الأولى باتجاه المرمى عندما أطلق كريستيان أصلاني كرة قوية من خارج المنطقة طار لها حارس آرسنال الإنجليزي دافيد رايا وتصدى لها ببراعة.

وفي مطلع الشوط الثاني سدد خوسيلو كرة أكروباتية رائعة مرت بمحاذاة القائم (47).

ودانت السيطرة لألبانيا بعد ذلك وتدخل رايا مرة جديدة للتصدي لكرة أرماندو برويا (64).