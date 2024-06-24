وبسيناريو سينمائي انتصرت هنغاريا 1-0 على اسكتلندا، الذي بات ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.

وتعرض فارغا لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من بطولة اليورو.

وذكر البيان: "تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس فارغا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ".

وأضاف: "من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، سيقضي الليلة في المستشفى في مدينة شتوتغارت".

ماذا حدث؟