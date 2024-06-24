وحصدت هنغاريا بذلك أول ثلاث نقاط لها في البطولة لتحتل المركز الثالث بينما ودعت اسكتلندا البطولة بعد أن حصدت نقطة واحدة في المركز الرابع.

وتأهلت ألمانيا من صدارة المجموعة بسبع نقاط بعد أن تعادلت 1-1 الأحد مع سويسرا التي تأهلت من المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

وبدأت المباراة بسيطرة واضحة من جانب اسكتلندا لكن منتخب هنغاريا وجه تركيزه في الدقائق الأولى إلى تفادي اهتزاز الشباك مبكرا ولجأ إلى التكتل الدفاعي.

وجاءت أول فرصة في المباراة في الدقيقة الثامنة وكانت من نصيب هنغاريا التي شنت هجمة مرتدة وسدد بندغوز بولا كرة قوية خطيرة لكن الحارس الاسكتلندي أنغوس جون تصدى لها.

وواصل منتخب اسكتلندا حصار منافسه في وسط ملعبه وتوغل أكثر من مرة إلى منطقة الجزاء مستفيدا من تحركات سكوت مكتوميناي وجون ماكجين، لكن هنغاريا لم تتخل عن الحذر الدفاعي ولم تسمح بخطورة حقيقية على المرمى لوقت طويل.

وبمرور النصف الأول من الشوط الأول، دخل منتخب هنغاريا في أجواء المباراة بشكل أكبر عبر السيطرة على الكرة وتقدم للهجوم أمل افي التسجيل، وقد صنع بالفعل أكثر من محاولة تهديفية لكنه افتقد الدقة الكافية في اللمسات الأخيرة.

وحصلت هنغاريا على ركلة حرة من نقطة خطيرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 40، نفذها القائد دومينيك سوبوسلاي الذي أرسل الكرة إلى ويلي أوربان ليوجهها بضربة رأس قوية لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ومرت إلى خارج الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، بدت المواجهة متوازنة بشكل أكبر، حيث فرض منتخب هنغاريا حضوره عبر الاستحواذ وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية لكن أيا منهما لم يتخل عن الحذر الدفاعي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 68 إذ سقط الهنغاري بارناباس فارجا مصابا إثر التحام قوي خلال الصراع على كرة عالية، وسيطر القلق على اللاعبين والجماهير الحاضرة، وبعد عدة دقائق من التوقف، تم نقل اللاعب إلى خارج الملعب لتلقي الرعاية الطبية.

وتزايدت الإثارة في المباراة في ظل استمرار محاولات كلا الفريقين أملا في خطف هدف الفوز، وتألق سوبوسلاي في مراوغة الدفاع داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 ومرر عرضية لكن الدفاع أطاح بالكرة في اللحظة المناسبة.

واستعرض منتخب هنغاريا إصرارا قويا في الدقائق الأخيرة، وسدد سوبوسلاي كرة خطيرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لكن الحارس الاسكتلندي تصدى لها.

وعاند الحظ هنغاريا بشكل كبير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إذ سدد كيفن تشوبوث كرة خطيرة لكنها اصطدمت بالقائم.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، وهو ما كان سيطيح بهنغاريا من البطولة ويمنح اسكتلندا الأمل في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

لكن منتخب هنغاريا قلب الموازين في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع إذ خطف هدف الفوز عن طريق البديل تشوبوث الذي تلقى عرضية وسدد الكرة بقوة في الشباك ليمنح هنغاريا الفوز الثمين ويطيح باسكتلندا التي لم يسبق لها تجاوز دور المجموعات في البطولة الأوروبية أو كأس العالم.