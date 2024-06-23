وذكر الاتحاد، في بيان أمس السبت، أن أبو العطا، البالغ من العمر 34 عاما والذي كان يلعب مدافعا في صفوف النادي الأهلي الفلسطيني، قُتل إلى جانب زوجته الطبيبة ربى إسماعيل أبو العطا وطفليهما بعد أن أصابت الغارة الجوية منزلهم في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغارة الجوية وقعت يوم الجمعة، لكن الاتحاد الفلسطيني لم يحدد موعدها.

وقال الاتحاد يوم الاثنين الماضي إن الحكم الدولي هاني مسمح لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في مايو الماضي.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب هذا الشهر إن أكثر من 300 رياضي وحكم ومسؤول رياضي قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، مع هدم جميع المنشآت الرياضية في القطاع.

ومن بين القتلى أيضا لاعب كرة القدم محمد بركات، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس في مارس، ومحمد خطاب الحكم الدولي المساعد الذي قُتل مع زوجته وأطفاله الأربعة في هجوم إسرائيلي على مدينة دير البلح في غزة في فبراير.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 37598 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب 86032 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر.

يشار إلى أنه في مايو، أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإجراء تقييم قانوني عاجل لاقتراح قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية بسبب الحرب في غزة.

وقال الفيفا إنه سيناقش هذه القضية في اجتماع استثنائي لمجلسه في يوليو المقبل.