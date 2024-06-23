وسجّل هدفي المنتخب البلجيكي كل من لاعب الوسط يوري تيليمانس (2) والقائد كيفن دي بروين (80).

وبعد الخسارة أمام سلوفاكيا 0-1 في الجولة الافتتاحية، كان فريق المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو أمام حتمية الفوز لتفادي خطر الخروج في ما يمكن أن يكون نكسة أخرى متتالية بعد الخروج أيضا من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر.

وحصدت بلجيكا نقاطها الأولى في البطولة، وبات في رصيدها ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف رومانيا التي حافظت على صدارة المجموعة بعد فوزها اللافت في الجولة الأولى على أوكرانيا 3-0. كذلك، تملك كل من سلوفاكيا وأوكرانيا ثلاث نقاط في المركزين الثالث والرابع تواليا، حيث تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة. وكانت الجولة الثانية شهدت أيضا فوز أوكرانيا على سلوفاكيا ضمن هذه المجموعة 2-1.

وتلعب بلجيكا مع أوكرانيا الأربعاء في شتوتغارت، بينما تواجه رومانيا نظيرتها سلوفاكيا في اليوم عينه في فرانكفورت.

وضرب المنتخب البلجيكي مبكرا جدا في سعيه لاعادة اعتباره، وتمكن من انتزاع التقدم بعد دقيقتين فقط من انطلاقة المباراة.

جاء الهدف بعدما اقتحم جيريمي دوكو منطقة جزاء المنتخب الروماني قبل أن يمرر الكرة إلى روميلو لوكاكو الذي هيّأها للخلف إلى تيليمانس الذي سددها قوية منخفضة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس فلورين نيتسا (2).

وهيمن "الشاطين الحمر" على مجريات اللقاء وبلغ نسبة استحواذهم في إحدى مراحل الشوط الأول، 73 في المئة.

وتواصل سوء الحظ في مطاردة لوكاكو، حيث حصل على فرصة كبيرة لتعزيز تقدم فريقه، إلا أنّ تسديدته أبعدها الدفاع الروماني في الوقت المناسب نحو ركلة ركنية (14).

وأنقذ الحارس الروماني مجددا منتخب بلاده من هدف محقق، بعد أن توغل دودي لوكيباكيو نحو المنطقة قبل أن يسدد كرة تصدى لها نيتسا (18).

وخرج المنتخب الروماني في الشوط الثاني من تقوقعه الدفاعي، وكاد مهاجمه فالنتين ميخايلا يدرك التعادل إثر هجمة مرتدة تقدم فيها من منتصف الملعب تقريبا وسط مطاردة دفاعية له لكنّ تسديدته مرّت فوق المرمى (48).

وسعى دي بروين لحسم النتيجة مبكرا لمنتخب بلاده في الشوط الثاني وتجنيبه أي مفاجأة رومانية، ذلك بمجهود فردي بعد أن سدد من مشارف المنطقة لكن كرته مرّت بجانب المرمى (53).

وطنّ لوكاكو أنه أنهى عقدته التهديفية أخيرًا بعد أن مرر له دي بروين كرة بينية تابعها داخل المرمى إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" (63). هذا الهدف الثالث الذي يلغى للوكاكو في هذه البطولة.

وسعت رومانيا إلى إدراك التعادل من جديد من خلال فرصة لدنيس مان الذي حاول أخذ الأمور على عاتقه إلا أنّ تسديدته تصدى لها الحارس البلجيكي كون كاستيلز (68).

وحسم دي بروين النتيجة بهدف ثان بعد ركلة مرمى وصلت مباشرة إليه مباشرة بعد أن اخفق الدفاع الروماني في التعامل معها، قبل أن يتقدم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ويودعها المرمى (79).

توالت الفرص البلجيكية بشكل كبير في الدقائق الأخيرة في السعي لتعزيز الغلة التهديفية في المباراة ومن بينها غير واحدة للوكاكو، إلا انّ النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية.