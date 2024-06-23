وركض المشجع الصغير إلى وسط الملعب والتقط صورة سيلفي مع رونالدو خلال الشوط الثاني من المباراة.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن الطفل الصغير من الهرب ببراعة من رجال الأمن والخروج من الملعب بعد التقاطه للصورة.

وقد بدا رونالدو سعيدا بالتقاط صورة له مع الصبي، الذي نجح في الدخول إلى ملعب فيستيفال شتاديون في الدقيقة 69 من المباراة.

وبلغت البرتغال ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، حاسمةً صدارة المجموعة السادسة من الجولة الثانية، بعد فوزها الكبير على تركيا 3-0 في دورتموند.