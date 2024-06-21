وشهدت مدينة فرانكفورت هطول أمطار متواصلة هذا الأسبوع، وتم إغلاق سقف ملعب "فالدستاديون" لمدة 24 ساعة قبل انطلاق المباراة وأثناء مباراة الخميس، لحماية الملعب الذي استخدمه النادي المضيف أينتراخت فرانكفورت طوال الموسم.

وتطايرت قطع من العشب أثناء ركل الكرة خلال تعادل إنجلترا 1-1 مع الدنمارك، وانزلق العديد من اللاعبين على العشب المبلل، في يوم بلغت به درجة الحرارة 23 درجة مئوية.

وقال اليويفا في بيان: "وضعت خطة صيانة مفصلة لمعالجة مشكلات محددة ومواصلة تحسين الجودة قبل المباريات القادمة في الملعب".

وتواجه ألمانيا سويسرا في الملعب نفسه، الأحد، كما يستضيف ملعب فرانكفورت مباراة سلوفاكيا ورومانيا، الأربعاء، ومباراة دور الـ16 في الأول من يوليو للفائز بالمجموعة السادسة، الذي قد يكون منتخب البرتغال.

وقال المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، إنه لاحظ انفصال قطع من أرضية ملعب فرانكفورت عندما لعبت بلجيكا هناك يوم الإثنين وخسرت صفر-1 أمام سلوفاكيا.

وأضاف: "عندما يلعب المرء على ملعب كهذا فإنه يكون في حالة من التوتر لأنه لا يكون متأكدا من خطواته".

وأدت الأمطار المستمرة في ألمانيا خلال "يورو 2024" إلى زيادة المشكلات المتعلقة بالملاعب التي تمت إعادة تأهيلها قبل انطلاق البطولة.

وفي هامبورغ، لم تتمكن بولندا وهولندا من التدرب في الميدان قبيل المباراة الافتتاحية لهما بالبطولة على ملعب "فولكسبارك"، الأحد.