وحسم المنتخب الإسباني تأهله عقب فوزه، مساء الخميس، على إيطاليا حاملة اللقب 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وعقب نهاية المباراة، قال دي لا فوينتي: "سعيد وفخور بهذه المجموعة المميزة من اللاعبين الذين لا يتوقفون عن الفوز والتطور".

وأضاف: "اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في النمو، لقد جلبنا السعادة ليس فقط للفريق، بل لكل إسبانيا".

وتابع: "لن أتعب أبدا، كما ذكرت بالأمس، من الترويج لكرة القدم الإسبانية. أعتقد أننا الأفضل في العالم من حيث تفسير المباريات المختلفة، وبالطبع يتم تعزيز ذلك وتقويته عندما تفوز بالألقاب".

وأردف قائلا: "لكن من المهم التأكيد على جودة هذا الجيل من اللاعبين، اللاعبون الذين انضموا بالفعل لهذا الفريق. أعتقد أن اللاعبين الإسبان هم الأفضل في العالم".

وختم مدرب المنتخب الإسباني بالقول: "كما قلت، لا يوجد فريق أفضل منا، ما زلت على هذا الرأي، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد ومواصلة اللعب كما فعلنا حتى الآن".