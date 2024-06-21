أبدى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي اقتناعا بأن لاعبيه هم "الأفضل في العالم" بعد قيادتهم إلى دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات.
وحسم المنتخب الإسباني تأهله عقب فوزه، مساء الخميس، على إيطاليا حاملة اللقب 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وعقب نهاية المباراة، قال دي لا فوينتي: "سعيد وفخور بهذه المجموعة المميزة من اللاعبين الذين لا يتوقفون عن الفوز والتطور".
وأضاف: "اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في النمو، لقد جلبنا السعادة ليس فقط للفريق، بل لكل إسبانيا".
وتابع: "لن أتعب أبدا، كما ذكرت بالأمس، من الترويج لكرة القدم الإسبانية. أعتقد أننا الأفضل في العالم من حيث تفسير المباريات المختلفة، وبالطبع يتم تعزيز ذلك وتقويته عندما تفوز بالألقاب".
وأردف قائلا: "لكن من المهم التأكيد على جودة هذا الجيل من اللاعبين، اللاعبون الذين انضموا بالفعل لهذا الفريق. أعتقد أن اللاعبين الإسبان هم الأفضل في العالم".
وختم مدرب المنتخب الإسباني بالقول: "كما قلت، لا يوجد فريق أفضل منا، ما زلت على هذا الرأي، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد ومواصلة اللعب كما فعلنا حتى الآن".