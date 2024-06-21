وقال المنشور: "ولد يستمتع بألعاب الفيديو ويقوم أيضا بواجباته المدرسية".

وأضاف المنتخب الإسباني في المنشور: "هذه هي حياة الأمين المفعمة بالتركيز".

ويظهر في الفيديو جمال وهو يمارس نشاطاته اليومية ودراسته إلى جانب تدريباته مع المنتخب الإسباني الذي تأهل لثمن نهائي "يورو 2024" بعد فوزه على إيطاليا بهدف دون مقابل.

ويقول جمال في الفيديو: "أحضر الفصل الدراسي يوميا، ويعطونني واجبات منزلية".

وخلال مشاركته في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا، أصبح جمال أصغر لاعب سنا يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها، إذ خاض المباراة وعمره 16 عاما و338 يوما، وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي الذي شارك في بطولة أوروبا 2020 وعمره 17 عاما و246 يوما.