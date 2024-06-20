وقال إدريس، في حوار مع "أون تايم سبورت" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنه في حال مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي المصري، سيحمل علم بلاده، خلال افتتاح وختام الدورة الأولمبية.

وأوضح إدريس أن "عادة ما يحمل الرياضي صاحب الإنجاز الأبرز راية بلاده في افتتاح وختام الأولمبياد".

وذكر: "لم نحدد بعد حتى الآن؛ لأننا لا نعلم من سوف يسافر من كبار اللاعبين مع فريق كرة القدم، ولو تواجد محمد صلاح سيكون هو حامل العلم. هو مقترح بالطبع لكنه منطقي. أتمنى أن يكون معنا في الأولمبياد ويحمل العلم المصري".

تسمح القوانين بمشاركة 3 لاعبين فوق 23 عاما ضمن منتخب كرة القدم في الأولمبياد.

ولم يعلن مدرب المنتخب الأولمبي المصري، البرازيلي روجيرو ميكالي، حتى الآن عن هؤلاء اللاعبين. وستتطلب مشاركة صلاح كذلك موافقة ناديه ليفربول.