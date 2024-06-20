وسعيا للعودة للمسار الصحيح بعد الخسارة 5-1 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية، بدأت اسكتلندا المباراة بقوة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 13 عندما أطلق سكوت مكتوميناي تسديدة قوية حولها فابيان شير إلى داخل مرماه.

لكن تقدم اسكتلندا لم يدم طويلا، إذ أدركت سويسرا التعادل بطريقة رائعة عندما أطلق شيردان شاكيري العائد للتشكيلة الأساسية تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وهزّ دان ندوي والبديل بريل إمبولو الشباك لصالح سويسرا لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل، فيما تواصلت محاولات اسكتلندا للفوز بضربة رأس لعبها غرانت هينلي لكنها اصطدمت بإطار المرمى.

وبهذا تحتل سويسرا المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف ألمانيا المتصدرة بست نقاط بينما تحتل اسكتلندا المركز الثالث بنقطة واحدة ويجب عليها الفوز على هنغاريا في الجولة الختامية الأسبوع المقبل لتتقدم في البطولة.