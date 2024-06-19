أصبح المنتخب الألماني صاحب الأرض أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة أوروبا (يورو 2024)، بعدما أكد انطلاقته القوية بالفوز على المجر 2-0، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.