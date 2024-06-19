وأدرج المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيز اسم مدافع بورتو الحالي وريال مدريد الإسباني سابقا في التشكيلة الأساسية لأبطال 2016، ليصبح بيبي عن 41 عاما و113 يوما أكبر لاعب في تاريخ النهائيات، متفوقا على الحارس الهنغاري غابور كيرالي الذي كان يبلغ 40 عاما و86 يوما حين شارك ضد بلجيكا في ثمن نهائي نسخة 2016.

وكان بيبي المولود في البرازيل يبلغ من العمر 24 عاما عندما شارك لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في نوفمبر 2007 عندما كان لا يزال لاعبا في ريال مدريد.

وخاض 138 مباراة مع منتخب البرتغال، وسجل ثمانية أهداف وحصل على 25 بطاقة صفراء.

وجاءت البطاقة الحمراء الوحيدة التي حصل عليها في المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.