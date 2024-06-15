فعلى ملعب آليانز أرينا وبعد حفل افتتاح خفيف ومنوع، تمكن منتخب الماكينات من تحقيق بداية واعدة ونارية بفوزه على نظيره الأسكلتندي بخماسية لهدف، ليوجه بذلك أصحاب التنظيم إنذارا شديد اللهجة لخصومهم في البطولة.

شوط وحيد كان كافيا للمانشافت ليحسم المواجهة بثلاثة أهداف متتالية، قبل أن يضيف هدفي تأمين الفوز في الشوط الثاني، ليحقق بذلك منتخب المدرب الشاب ناغلسمان بداية قوية في رحلة بحثه عن العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها لعقود من الزمن.

من سيحظى هذه المرة بالكأس؟

النسخة السابعة عشرة من اليورو لن تكون كسابقاتها، نسخة تشهد مزيجا من الأحداث ووجوها جديدة، ومرشحون فوق العادة، ومع بداية المنافسة يبدأ معها الترقب والشغف.. مرشحون كثر واللقب واحد.

كرة أوروبا تغيرت كثيرا، قوى جديدة تصعد، واسماء مغمورة تشارك، جورجيا في اليورو، وكذلك منتخبات مثل ألبانيا وسلوفينيا، فرق الشرق حاضرة بقوة.

نجوم تودعنا، هذه النسخة هي الأخيرة لنجوم كبار، كروس ومودريتش ورونالدو وجيل من سحرة الكرة وأساطيرها.. تلك هي الجزئيات، أم العنوان الأبرز فيدور حول البطل من سيكون؟.

كل الترشيحات والتوقعات تشير إلى منتخب واحد هو إنجلترا، الأعلى قيمة تسويقية، الأكثر استقرارا وانسجاما، وصيف النسخة الماضية، لكن إنجلترا التي تعتبر نفسها معقل اللعبة لم يكن منتخبها الأسود الثلاثة أبدا صاحب تتويجات، لقب وحيد لكأس العالم في خزينتهم، باتت الأغنية الأكثر شيوعا لدى الإنجليز في البطولات الكبرى "أحضروها لمنزلها".. لكنها لم تحضر بعد.. فهل حان الموعد!.

لكن المؤكد أن فرنسا وصيفة المونديال مرشحة بارزة، معها البرتغال بقيادة رونالدو والممتعة في غيابه، وإيطاليا حاملة اللقب وإسبانيا بمنتخب شاب وطموح كبير، أما المضيف الألماني ورغم تراجع حظوظه في الترشيحات، يبقى رقما كبيرا وقد يفاجئ الجميع بانتفاضة تمنحه لقبا غاب عنه لأكثر من عقدين من الزمن.

سيبدأ اليورو ومعه واقع الكرة، لنكتشف هل ترشيحات ما قبل البطولة ستصبح واقعا وتمنح الكرة الإنجليز كأسا لم يرفعوه من قبل أم تدير لهم ظهرها كالعادة؟، سنكتشف ما إذا كانت البطولة ستكون بوابة لعودة الماكينات للذهب، أم محطة فاشلة أخرى لمنتخب أنهكته الخيبات! سنكتشف أيضا ما إذا كان مبابي سيتمكن من محو خيبة منتخبه المونديالية، أم سيكررها الآزوري.

وكنا سألنا الجماهير عبر استفتاء نشر في منصاتنا الإلكترونية حول من سيكون بطلا ليورو 2024 وجاءت أغلب الأصوات للمنتخب الفرنسي بـ37%، جاءت ألمانيا في المركز الثاني حيث حصلت على نسبة 23%، وتفوقت بفارق ضئيل عن إنجلترا التي حلت بالمركز الثالث، المفاجأة أن إيطاليا حاملة اللقب لم تحظ إلا بـ17% من الأصوات واحتلت المركز الرابع بين المرشحين.

وخلال حديثه مع برنامج هجمة مرتدة على سكاي نيوز عربية، أشار الإعلامي والناقد الرياضي باسل الحمدو: